Ουκρανία: Οκτώ νεκροί και έξι τραυματίες σε αεροπορικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο - Βίντεο

Το πρωί, στον βομβαρδισμό της κεντρικής πλατείας του Χαρκίβ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι και άλλοι 20 τραυματίστηκαν.

Russian Grads in Harkiv, right now. Many victims. Hell is waiting for Putin.#stoprussia#ukraine#ukrainewarpic.twitter.com/9o1yLwLWqy