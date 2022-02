Oυκρανία: Παιδιά κρύβονται σε καταφύγια περιμένοντας να τελειώσουν οι βομβαρδισμοί - Συγκλονιστικές εικόνες

People singing the Ukrainian Anthem in a bomb shelter in Cherkasy #Ukraine pic.twitter.com/LVh7PF2wNi

Tην ίδια ώρα, μικρά παιδιά και ο άμαχος πληθυσμός έχουν φυγαδευτεί στο μετρό προσπαθώντας να γλιτώσουν από τα ρωσικά πυρά.

??Injured children in #Ukraine appealed to #Putin and asked him to remove their occupiers from their homeland.

How do you think, Putin will hear this? pic.twitter.com/eI56j4L2i7