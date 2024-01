Ουκρανία: Πέντε οι νεκροί από μπαράζ επιθέσεων της Ρωσίας

Όπως το συνηθίζει, ο ρωσικός στρατός διαβεβαίωσε ότι στοχοθέτησε μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις που "καταστράφηκαν" όλες με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη γεμάτα εκρηκτικά.

"Οι βολές υπολογίστηκαν ειδικά από τον εχθρό για να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ζημιές. Αυτή είναι μια εντελώς συνειδητή τρομοκρατία", κατήγγειλε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην καθημερινή ομιλία του προς τους Ουκρανούς.

Όπως δήλωσε, η Ρωσία εκτόξευσε σχεδόν 300 πυραύλους και περισσότερα από 200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed γεμάτα εκρηκτικά κατά της Ουκρανίας από την 29η Δεκεμβρίου.

Η Ρωσία "στοχοθετεί σκόπιμα ζωτικής σημασίας υποδομές και κατοικημένες περιοχές" κατήγγειλε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε νωρίς σήμερα 99 πυραύλους. Εβδομήντα δύο καταρρίφθηκαν, εκ των οποίων 10 υπερηχητικοί Kinzhal, από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, "ένα ρεκόρ".

Today #russiaisateroriststate attacked my closest neighborhood in #Kharkiv

One explosion was abt 300 meters from my home. The house was shaking. Now the 2000 windows are broken,4 high-rise residential buildings are destroyed.

I am developing an evacuation route for my mom again pic.twitter.com/UFf7H7VwIz