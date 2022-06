Ουκρανία: Περίπου 800 άμαχοι κρύβονται στο εργοστάσιο χημικών Αζότ

«Περίπου 800 πολίτες κατέφυγαν στα υπόγεια του χημικού εργοστασίου Αζότ, ιδιοκτησίας του Ομίλου DF του Ντμίτρο Φίρτας» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο δικηγόρος Λέινι Ντέιβις. «Μεταξύ των 800 είναι περίπου 200 από τους 3.000 εργαζόμενους στο εργοστάσιο και περίπου 600 κάτοικοι του Σεβεροντονέτσκ», πρόσθεσε.

Η ουκρανική προεδρία, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έχει επιβεβαιώσει προς το παρόν αυτήν την πληροφορία.

???? Around 800 people are hiding in several bomb shelters underneath the Azot chemical factory in #Sievierodonetsk, which has been targeted by #russian missile attacks, said Serhiy Hayday, the head of Luhansk Oblast Military Administration. pic.twitter.com/n09ffF0MWY