Ουκρανία: Πληροφορίες ότι ρωσικό πολεμικό πλοίο καίγεται στη Μαύρη Θάλασσα

Αν και ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι πληροφορίες, άλλο ένα ρωσικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα σήμερα το πρωί.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για το Admiral Makarov το οποίο, όπως λένε, καίγεται στη Μαύρη Θάλασσα.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP#Ukrainepic.twitter.com/pE6OKo9Sek