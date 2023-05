Ουκρανία: Πυραυλικές επιθέσεις στο Λουχάνσκ

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό της πόλης Λουχάνσκ, όπου αναφέρθηκε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση.

Heavy explosions are reported in the occupied #Luhansk

According to preliminary reports, the Machine-Building Plant is on fire. pic.twitter.com/qyX13FemhT