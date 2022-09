Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση στο Κρίβι Ριχ - Δεν αναφέρθηκαν θύματα

Κίριλ Τιμοσένκο, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ των αμάχων από την επίθεση αυτήν.

Kryvyi Rih / Krivoy Rog, #Dnipropetrovsk region

A bridge has already been swept away as water levels surge through the city.

An hour ago Russian missiles smashed into critical infrastructure in the city. It's believed the Inhulets Dam has been deliberately destroyed.#KryvyiRihpic.twitter.com/4umBSAPNtL