Ουκρανία: Πύραυλος έπληξε πλοίο του Μπαγκλαντές στο λιμάνι Όλβια στη Μαύρη Θάλασσα - Ένας νεκρός - ΒΙΝΤΕΟ

Δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των άλλων μελών του πληρώματος ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση του πλοίου.

War in Ukraine: Bangladeshi vessel MV Banglar Samriddhi at Olvia port, Ukraine hit by strikes; One Bangladeshi national dead. pic.twitter.com/tOKcr6RQKL

?? According to the #Ukrainian media, the moment of the explosion from the missile strike on the ship "BANGLAR SAMRIDDHU" was caught on video. pic.twitter.com/GZYkDEtcIO