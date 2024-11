Ουκρανία: Πυρκαγιά στο Κίεβο ύστερα από ρωσική αεροπορική επιδρομή

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η πυρκαγιά στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι προκλήθηκε από άμεσο πλήγμα από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα ή θραύσματα drone που καταστράφηκε.

Στην περιοχή εστάλησαν ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Αυτήκοοι και αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και είδαν καπνό να υψώνεται πάνω από πολυκατοικίες.

Η συνοικία Σεβτσενκίβσκι, κοντά στο κέντρο του Κιέβου, είναι πολυσύχναστη, καθώς εκεί βρίσκονται πανεπιστήμια, εστιατόρια και τουριστικά αξιοθέατα.

Ο συναγερμός για επικείμενες αεροπορικές επιδρομές ενεργοποιήθηκε πολλές φορές κατά το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας στο Κίεβο, την ομώνυμη περιφέρεια και το μεγαλύτερο κομμάτι του ανατολικού τμήματος της Ουκρανίας, σύμφωνα με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ουκρανικό στρατό.

According to preliminary information, a fire broke out in a residential building as a result of drone fragments hitting it,- Kyiv Mayor Klitschko

He also said that there was a call for medics in the Svyatoshynsky district pic.twitter.com/Nfo6Ol60mV