Ουκρανία: Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πλήττουν κτίριο κατοικιών στην Οδησσό

"Ένα κτίριο κατοικιών στην Οδησσό υπέστη ζημιές από εχθρικούς βομβαρδισμούς και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά", έγραψε ο κυβερνήτης 'Ολεχ Κίπερ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

"Δύο τραυματίες έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής... και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση".

Three people killed in Russian Shahed attack on Odesa. In Dnipro, nine-story residential building hit with a drone. Russia launched 31 Shahed drones, 23 were intercepted. pic.twitter.com/j3Lyv5b2Hq