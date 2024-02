Ουκρανία: Ρωσική βόμβα έπληξε νοσοκομείο στο Χάρκοβο – Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα δεκάδες ασθενείς

Μέσω Facebook, πρόσθεσε ότι από τη δομή απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 38 άνθρωποι, οι 33 ασθενείς, 2 από τους οποίους κλινήρεις.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε μέσω Telegram πως γίνονταν εργασίες καθαρισμού στο νοσοκομείο τη νύχτα και πρόσθεσε πως προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου σε τέσσερις ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με τον κ. Σινεχούμποφ, το γεγονός πως το προσωπικό του νοσοκομείου αντέδρασε άμεσα όταν κηρύχθηκε συναγερμός επέτρεψε να γίνει ομαλά η εσπευσμένη απομάκρυνση. Ασθενείς εστάλησαν σε άλλες δομές υγείας ή εξωτερικά ιατρεία.

Σε φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας διακρίνονται σχεδόν όλα τα παράθυρα του νοσοκομείου σπασμένα και συντρίμμια στον δρόμο μπροστά στο κτίριο.

A Russian bomb struck a hospital in northeastern Ukraine, smashing windows and equipment and prompting the evacuation of dozens of patients, regional officials said https://t.co/wJeMxC8CUA