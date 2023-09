Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones σε λιμενικές εγκαταστάσεις στον Δούναβη

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν παρ΄όλ΄αυτά να καταρρίψουν 22 από τα 25 drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση αυτή.

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι εξαπέλυσε επίθεση με drones στο λιμάνι της πόλης Ρένι, στα σύνορα με τη Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

«Αυτή τη νύχτα, οι ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ομαδικό πλήγμα με drones στις αποθήκες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των στρατιωτικών εξοπλισμών του ουκρανικού στρατού στο λιμάνι Ρένι», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, λέγοντας πως ο σκοπός του πλήγματος «επιτεύχθηκε» και πως επλήγησαν όλοι οι στόχοι.

Russian suicide drones struck the Port of Reni again last night.

The port on the Danube river is located around 100 meter from the border with the NATO country Romania.

Russia is playing with fire… pic.twitter.com/bu90oYGaAo