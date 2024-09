Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού έπληξε πλοίο με σημαία της Αντίγκουα

Ο πύραυλος Iskander-M είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος, που υπερβαίνει αρκετές φορές την ταχύτητα του ήχου και έχει εμβέλεια έως 500 χιλιόμετρα.

Η επίθεση πραγματοποιείται μία εβδομάδα αφότου η Ουκρανία κατηγόρησε την Μόσχα ότι έπληξε ένα εμπορικό πλοίο που μετέφερε σιτηρά από την Οδησσό στην Αίγυπτο, κοντά στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας με πύραυλο κρουζ.

?? Russian forces attacked Odesa on Sept. 20, injuring four people, Governor Oleh Kiper reported.

According to the preliminary data, Russia launched Iskander-M ballistic missiles, damaging a port and a civilian ship under the Antiguan flag.https://t.co/8qnDhUa1bv