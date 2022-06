Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ένα εργοστάσιο παραγωγής αερίου στο Ιζιούμ

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, έχουν υποστεί ζημιές και άλλα κτίρια στην περιοχή.

On June 18, the occupiers fired several rockets at a gas processing plant in the #Izium district of #Kharkiv region. Oleg Sinegubov: There was a large-scale fire, rescuers are localizing the fire #War_in_Ukrainepic.twitter.com/x1zXIe1hcv