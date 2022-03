Ουκρανία: Σειρήνες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας - Οι Ρώσοι περικυκλώνουν Κίεβο και Μαριούπολη

Σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή ήχησαν νωρίς σήμερα το πρωί στις περισσότερες ουκρανικές πόλεις καλώντας τον κόσμο να αναζητήσει καταφύγια, έγινε γνωστό από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πόλεμος μαίνεται για 17η ημέρα στην Ουκρανία, ενώ οι Ρώσοι αυξάνουν τον ρυθμό των βομβαρδισμών στην ουκρανική επικράτεια, σύμφωνα με νέες αναφορές. Παράλληλα εξακολουθούν να υπάρχουν φόβοι για εισβολή και των Λευκορώσων από τον βορρά.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πάρει θέσεις σήμερα το πρωί γύρω από το Κίεβο και έχουν «αποκλείσει» τη Μαριούπολη στη νότια Ουκρανία, όπου χιλιάδες άνθρωποι υφίστανται μια καταστροφική πολιορκία.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα το πρωί ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή σε όλη την ουκρανική επικράτεια, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις Κίεβο, Οδησσό, Ντνίπρο και Χαρκίβ.

Λίγα λεπτά πριν από τις 5:30 τα ξημερώματα ήχησαν σειρήνες στην ουκρανική πρωτεύουσα για αεροπορική επιδρομή καθώς επίσης και στη δυτική πόλη Λβιβ, στην Οδησσό, το Χάρκοβο, το Τσερκάσι και στην περιφέρεια του Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφερε αριθμός τοπικών ουκρανικών μέσων ενημέρωσης.

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στα περίχωρα του Κιέβου

Δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χθες, Παρασκευή, δείχνουν ότι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν την ανάπτυξη τους πιο κοντά στο Κίεβο, ενώ μοίρες πυροβολικού βάλλουν εναντίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Οι φωτογραφίες δείχνουν σπίτια και άλλα κτίρια στις φλόγες, εκτεταμένες ζημιές και κρατήρες κατά μήκος της κοινότητας Μοσχούν, βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

To πρακτορείο Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες της Maxar Technologies, η οποία παρακολουθεί τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων από την έναρξη της κρίσης στην Ουκρανία

.

Αποκλεισμένη η Μαριούπολη

Έπειτα από δώδεκα ημέρες πολιορκίας, η Μαριούπολη, ένα στρατηγικής σημασίας λιμάνι, βρίσκεται χωρίς νερό, χωρίς αέριο, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς επικοινωνίες και τις τελευταίες ημέρες βλέπει κανείς εκεί ανθρώπους να τσακώνονται για τρόφιμα. Η κατάσταση είναι «απελπιστική», προειδοποίησαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

«Ο εχθρός εξακολουθεί να αποκλείει τη Μαριούπολη», δήλωσε χθες, Παρσκευή, το βράδυ ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Τα ρωσικά στρατεύματα δεν άφησαν να μπει η βοήθειά μας στην πόλη», πρόσθεσε υποσχόμενος να προσπαθήσει άλλη μια φορά να μεταφερθούν εκεί «αύριο», δηλαδή σήμερα, Σάββατο, τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

«Οι πολιορκίες είναι μια μεσαιωνική πρακτική» που απαγορεύεται από τους σύγχρονους νόμους του πολέμου, υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Στίβεν Κόρνις, ο επικεφαλής της MSF Ελβετίας και ένας από τους συντονιστές της δράσης αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης στην Ουκρανία.

«Η πολιορκημένη Μαριούπολη είναι αυτή τη στιγμή η χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον πλανήτη. 1.582 άμαχοι σκοτωμένοι σε 12 ημέρες, θαμμένοι μέσα σε κοινούς τάφους όπως αυτός», κατήγγειλε από την πλευρά του χθες, Παρασκευή, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα με μήνυμά του στο Twitter που συνοδευόταν από την φωτογραφία μιας τάφρου.

Κίεβο, «σύμβολο της αντίστασης»

Η Ιουλία και ο σύζυγός της είναι από τους λίγους που κατάφεραν να διαφύγουν από τη Μαριούπολη από την αρχή της πολιορκίας, αφού πέρασαν κατατρομαγμένοι από ρωσικά σημεία ελέγχου. «Στο δρόμο, είδαμε πολιτικά οχήματα καμένα, μερικές φορές αναποδογυρισμένα. Καταλάβαμε πως οι Ρώσοι είχαν πυροβολήσει εναντίον τους», αφηγείται.

Εκτός από τη Μαριούπολη, οι Ρώσοι επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στις πόλεις Κρίβι Ριγκ, Κρεμεντσούκ, Νικόπολ και Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Όμως κύριος στόχος τους παραμένει το Κίεβο, το οποίο επιχειρούν να περικυκλώσουν. Είναι παρόντες στα προάστια της πόλης και προσπαθούν να εξαλείψουν την άμυνά της σε τοποθεσίες δυτικά και βόρεια της πόλης για να την «αποκλείσουν», δήλωσε το ουκρανικό επιτελείο.

«Το Κίεβο είναι σύμβολο της αντίστασης» και προετοιμάζεται για «λυσσαλέα αντίσταση», λέει σ' ένα βίντεο ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ανθρωπιστική κρίση επεκτείνεται, με περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν διαφύγει από την Ουκρανία, από τους οποίους 116.000 είναι πολίτες τρίτων χωρών, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τους αριθμούς που δόθηκαν χθες, Παρασκευή, στη δημοσιότητα από τα Ηνωμένα Έθνη. Σ' αυτούς προστίθενται περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι που είναι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας, διευκρίνισε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι.

Οι πρόσφυγες κατευθύνονται οι περισσότεροι προς την Πολωνία , η οποία υπολογίζει, σύμφωνα με τους συνοριοφύλακές της, ότι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν διασχίσει τα σύνορα από τις 24 Φεβρουαρίου.

Οι πρόσφυγες αυτοί «δεν αισθάνονται σαν επισκέπτες. Τους υποδεχθήκατε στις οικογένειές σας με τρυφερότητα, με αδελφική ευγένεια», ευχαρίστησε ο Ζελένσκι σε μακροσκελές βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο οποίο πλέκει το εγκώμιο των Πολωνών.

Έκκληση στις ρωσίδες μητέρες

Το δυτικό στρατόπεδο εξακολουθεί να αυξάνει την οικονομική πίεση επί της Μόσχας, ανοίγοντας το δρόμο για τιμωρητικούς τελωνειακούς δασμούς και σταματώντας τις ανταλλαγές με τη Ρωσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ομάδα των Επτά (G7), μαζί με την Ουάσινγκτον, ανακάλεσαν το καθεστώς του «μάλλον ευνοούμενου κράτους» που είχε η Μόσχα και το οποίο διευκολύνει την ελεύθερη ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών.

Η Ουάσινγκτον στράφηκε επίσης κατά των προϊόντων πολυτελείας, με τον Τζο Μπάιντεν να ανακοινώνει την απαγόρευση εισαγωγών από σημαντικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας, «κυρίως τα προϊόντα της θάλασσας, τη βότκα και τα διαμάντια».

Και η κλιμάκωση των κυρώσεων μπορεί να συνεχιστεί, προειδοποίησαν οι ευρωπαίοι ηγέτες που πραγματοποίησαν χθες σύνοδο κορυφής στις Βερσαλλίες.

«Αν ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν εντείνει τους βομβαρδισμούς, αν πολιορκήσει το Κίεβο, αν εντείνει ακόμη περισσότερο της σκηνές πολέμου, γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλες μαζικές κυρώσεις», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προς τους δημοσιογράφους στο τέλος της διήμερης συνόδου.

Ο Μακρόν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μπορέσει η ΕΕ να στραφεί αργότερα σε απαγορεύσεις εισαγωγών αερίου ή πετρελαίου, που μέχρι στιγμής δεν έχουν θιγεί εξαιτίας του μεγάλου κόστους που θα είχαν για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι εξαρτώνται πολύ από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες.

Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε χθες πως η Ρωσία θα πληρώσει «υψηλό τίμημα» σε περίπτωση που προσφύγει σε χημικά όπλα στην Ουκρανία, αλλά δεσμεύτηκε να «αποφύγει» μια άμεση αντιπαράθιεση ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Μόσχα επειδή θα προκαλούσε «τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Ζελένσκι, οι εκκλήσεις του οποίου για στρατιωτική υποστήριξη δεν εισακούσθηκαν, ζήτησε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας από τις μητέρες των ρώσων στρατιωτών να κρατήσουν τους γιούς τους.

«Θέλω να το πω ακόμη μία φορά στις ρωσίδες μητέρες. Ιδιαίτερα στις μητέρες των στρατευσίμων. Μην στέλνετε τα παιδιά σας στον πόλεμο σε μια ξένη χώρα», δήλωσε σε ένα νέο βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω του Telegram. «Ελέγξτε πού βρίσκεται ο γιος σας. Και αν έχετε την παραμικρή υποψία ότι ο γιός σας θα μπορούσε να σταλεί στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, ενεργήστε αμέσως» για να εμποδίσετε να σκοτωθεί ή να συλληφθεί, είπε.

Οι αποχωρήσεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τη Ρωσία συνεχίζονται επίσης. Χθες αποχώρησε από τη χώρα η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, η Deutsche Bank, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων διεθνών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.

Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε πως θα περιορίσει την πρόσβαση στο Instagram, το οποίο κατηγορεί ότι διαδίδει εκκλήσεις για βία εναντίον των Ρώσων σε σχέση με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αφού η μητρική εταιρεία των Instagram και Facebook χαλάρωσε τις κανονιστικές ρυθμίσεις της για τα βίαια μηνύματα που έχουν στόχο το ρωσικό στρατό και τους ρώσους ηγέτες.

Οι επιθέσεις της Παρασκευής

Βίντεο που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή στα social media απεικονίζουν επιθέσεις των Ρώσων με πυραύλους MRLS μεταξύ Οδησσού και Χερσώνας.

Mykolaiv governor, Vitaliy Kim: Novobugskaya *** - cafe on fire Mira **- car on fire Cosmonauts, ++ - projectile landed Vaslyaev, * - shell landed in the apartment Pervomaiskaya, - shrapnel wounded a man Budivelnykiv and Epicenter parking - projectiles landed #Ukraine ???? https://t.co/gbi5mWw0fG — Aleph ? ???? (@no_itsmyturn) March 11, 2022

Στο μεταξύ, εντείνονται οι φόβοι για το Κίεβο, καθώς εάν «πέσει» το Μικολάγιεφ, οι Ρώσοι θα έχουν πλήρη πρόσβαση προς την ουκρανική πρωτεύουσα, με άμεσο κίνδυνο να χωρίσουν τη χώρα στη μέση.

Mάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ρωσικών δυνάμεων κοντά στο Σούμι, στα ανατολικά του Κιέβου, έχει σταματήσει και αναδιατάσσεται, την ώρα που περικυκλωμένο είναι και το Τσέρνιγκοφ.

Η κατάσταση στη Μαριούπολη είναι δραματική με την πόλη να βρίσκεται υπό πολιορκία, ενώ οι μάχες συνεχίζονται στο Χάρκοβο.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός προειδοποιεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Ρωσία να αυξήσει τις επιθέσεις με πυραύλους κατά μη στρατιωτικών στόχων.

?? Armed Forces: Russia may intensify missile strikes, shelling. Ukraine’s Armed Forces made a statement saying that there is a high probability that Russia will increase its rocket and artillery attacks against civilian infrastructure. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 11, 2022

Στο μεταξύ, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Πενταγώνου, τα οχήματα της ρωσικής φάλαγγας η οποία είχε ακινητοποιηθεί εδώ και ημέρες, κρύβονται πλέον σε κοντινά δάση.

Δείτε τη δορυφορική εικόνα που κατέγραψε η Maxar Technologies:

Φόβοι για επίθεση από τη Λευκορωσία απόψε το βράδυ

Παράλληλα, η Ουκρανία εκφράζει φόβους ότι απόψε το βράδυ θα δεχθεί επίθεση από τη Λευκορωσία. Την είδηση μεταδίδουν ουκρανικά και διεθνή ΜΜΕ.

Το κρατικό Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει εισβολή στη χώρα η Λευκορωσία απόψε το βράδυ, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογός του, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το Kyiv Independent, επικαλούμενο τις πληροφορίες του Κέντρου Στρατηγικών Επικοινωνιών και Ασφάλειας Πληροφοριών της Ουκρανίας, οι δυνάμεις της Λευκορωσίας ενδέχεται να εξαπολύσουν επίθεση εντός των επόμενων ωρών.

??Belarus may launch attack on Ukraine today, on March 11. According to Ukraine’s Center for Strategic Communications and Information Security, Belarusian forces may launch an assault against Ukraine at 9 p.m. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 11, 2022

Πληροφορίες ότι Ρώσοι στρατιώτες απήγαγαν τον δήμαρχο της Μελιτόπολης

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας, Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να απήγαγαν σήμερα, τον δήμαρχο της Μελιτόπολης, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον αναπληρωτή αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Kyrylo Tymoshenko, ο οποίος δημοσίευσε και ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας με την στιγμή τη απαγωγής.

Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκοπεύουν να τον αντικαταστήσουν με κάποιον «φιλορώσο» ή ακόμα και Ρώσο δήμαρχο.

This is video confirmation of kidnapping the Head of Melitopol. The video was published by Kyrylo Tymoshenko, Deputy Head of the OP.#UkraineRussiaWar#UkraineUnderAttack#UkraineInvasion#PutinHitler#PutinsWarpic.twitter.com/uTIH3RHeMm — KyivPost (@KyivPost) March 11, 2022

Δείτε live εικόνα:

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Σε απελπιστική κατάσταση η Μαριούπολη

Η Μαριούπολη, ένα στρατηγικής σημασίας λιμάνι στη νότια Ουκρανία, που βομβαρδίζεται συνεχώς από τους Ρώσους, βρίσκεται σε «απελπιστική» κατάσταση, σύμφωνα με ένα στέλεχος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), που ζήτησε να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί μια «αδιανόητη τραγωδία».

Η κατάσταση είναι «σχεδόν απελπιστική», είπε ο Στίβεν Κόρνις, ο επικεφαλής των MSF στην Ελβετία και ένας από τους συντονιστές των δράσεων της οργάνωσης στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου. «Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι (….) πολιορκούνται στην κυριολεξία», πρόσθεσε, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι πολιορκίες είναι μια μεσαιωνική πρακτική, απαγορευμένη από τους σύγχρονους κανόνες του πολέμου, και δικαίως», πρόσθεσε ο Κόρνις, προβάλλοντας τα δεινά που υφίστανται οι άμαχοι.

Στη Μαριούπολη δεν υπάρχει θέρμανση, δεν υπάρχει πόσιμο νερό, παρουσιάζονται ελλείψεις στα τρόφιμα. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται αδιάκοπα. Οι τοπικές στρατιωτικές αρχές εκτιμούν ότι 1.207 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην πόλη όμως, όπως συμβαίνει με τους περισσότερους απολογισμούς, ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων πιστεύεται ότι είναι μεγαλύτερος αφού πολλά πτώματα παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια.

Προστατεύστε τους αμάχους

Ο Στίβεν Κόρνις υπενθύμισε ότι το διεθνές δίκαιο προβλέπει την προστασία των αμάχων και την κάλυψη των βασικών αναγκών τους: τρόφιμα, νερό, φάρμακα και «ασφαλώς, να μην τους εμπλέκουν στη σύρραξη».

«Όπως βλέπουμε, όχι μόνο στη Μαριούπολη αλλά επίσης, σύμφωνα με τις αξιόπιστες πληροφορίες που φτάνουν από το Χαρκίβ, το Ντνίπρο και άλλες περιοχές, δεν καταβάλλονται οι αναγκαίες προσπάθειες για να σωθούν οι άμαχοι», τόνισε. «Οδηγούμαστε πραγματικά σε μια αδιανόητη τραγωδία», προειδοποίησε, εκφράζοντας όμως την πεποίθηση ότι «είναι ακόμη εφικτό να αποφευχθεί και πρέπει να αποφευχθεί».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν περισσότερους από 100 εθελοντές στην Ουκρανία. Η οργάνωση κατάφερε να λειτουργήσει μια κινητή κλινική στην πόλη Βινίτσια σήμερα, στη δυτική Ουκρανία, για να φροντίσει τους αμέτρητους εκτοπισμένους που χρειάζονται περίθαλψη. Όμως η κυριότερη πρόκληση είναι κυρίως εκείνοι οι άνθρωποι που παραμένουν στις εμπόλεμες ζώνες.

«Υπάρχουν δεκάδες περιοχές όπου οι άμαχοι χρειάζονται κατεπειγόντως ιατρική περίθαλψη και απλώς δεν είμαστε ακόμη σε θέση να τους την προσφέρουμε», παραδέχτηκε.

Για τον Κόρνις, όπως και για όλον τον κόσμο, ο βομβαρδισμός του παιδιατρικού νοσοκομείου της Μαριούπολης ήταν «ένα πραγματικό σοκ για τη συνείδησή μας, για την ανθρωπιά μας». «Είναι πραγματικά απαράδεκτο, δεν υπάρχουν λόγια για να καταλάβει κανείς πώς μπορεί να επιτρέπεται κάτι τέτοιο στην εποχή μας», συνέχισε.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεν είχαν προσωπικό σε αυτό το νοσοκομείο, όμως ορισμένοι συνεργάτες τους και οι οικογένειές τους έχουν αποκλειστεί στη Μαριούπολη. Κάποιοι καταφέρνουν ακόμη να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο. «Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία αυτές τις επικοινωνίες και ανακουφιζόμαστε όταν παίρνουμε νέα τους και είναι καλά», είπε ο Κόρνις.

Όμως λόγω των συγκρούσεων η ομάδα δεν μπορεί να μεταφέρει βοήθεια στα νοσοκομεία και «αυτό είναι απαράδεκτο», τόνισε. «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι θα αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά», κατέληξε.