Ουκρανία: Σφυροκόπημα σε Κίεβο, Λβιβ και πολλές άλλες πόλεις - Αναφορές για θύματα - Βίντεο σοκ από τους βομβαρδισμούς

Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο και "πολλές" άλλες ουκρανικές πόλεις επλήγησαν σήμερα το πρωί από βομβαρδισμούς, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία, την οποία επικαλείται το AFP και η οποία συνέστησε στον πληθυσμό να "παραμείνει στα καταφύγια".

Δημοσιογράφοι του AFP στην ουκρανική πρωτεύουσα δήλωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον πέντε εκρήξεις και ότι στήλες καπνού υψώνονται στον αέρα στο Κίεβο. "Η Ουκρανία δέχεται επίθεση με πυραύλους, έχουμε πληροφορίες όσον αφορά πλήγματα σε πολλές πόλεις της χώρας μας", αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο αξιωματούχος της προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο.

Αρκετές εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα την πρωτεύουσα της Ουκρανίας και τις πόλεις Λβιβ, Τερνόπιλ και Ντνίπρο, αφού η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ενορχήστρωσε την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε σημαντική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την χερσόνησο της Κριμαίας, μετέδωσε το Reuters.

The moment of a projectile impact in Kyiv pic.twitter.com/w87sxZ0ZRQ — ???????English (@TpyxaNews) October 10, 2022

Το ουκρανικο δημόσιο δίκτυο Suspilne μετέδωσε επικαλούμενο τις υπηρεσίες άμεσης δράσης ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες στο Κίεβο, αλλά δεν διευκρίνισε περαιτέρω σχετικά με τις απώλειες.

"Εκρήξεις στην περιοχή Σεβτσενσκίφσκι -στο κέντρο της πρωτεύουσας", σημείωσε επίσης ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. "Λεπτομέρειες αργότερα".

Τουλάχιστον δύο νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο, μετέδωσε παράλληλα το AFP, ενώ το Anadolu σημείωσε επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι περισσότερες εκρήξεις αναφέρθηκαν στις πόλεις Ζιτόμιρ, Κμελνίτσκι, Ντνίπρο, Λβιβ, Τερνόπιλ και την πρωτεύουσα Κίεβο.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κόκκινη γραμμή του μετρό του Κιέβου σταμάτησαν να λειτουργούν και ότι όλοι οι υπόγειοι σιδηροδρομικοί σταθμοί λειτουργούν τώρα ως καταφύγια, πρόσθεσε το Anadolu.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε εξάλλου ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε δρόμο στον οποίο βρίσκονται υπηρεσίες ασφαλείας και το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Ο δήμαρχος Κλίτσκο πρόσθεσε σε νεώτερο μήνυμά του ότι οι κύριοι δρόμοι του Κιέβου έχουν αποκλειστεί τώρα από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ σημείωσε ότι η απειλή παραμένει για την ουκρανική πρωτεύουσα μετά τον συναγερμό που σήμανε για αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα και προειδοποίησε τους κατοίκους της να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Άντον Γκεραστσένκο διευκρίνισε επίσης ότι "ένας από τους πυραύλους προσγειώθηκε κοντά στο μνημείο Χρουσέφσκι στην Οδό Βολοντίμιρ. Έχουν σπεύσει τα σωστικά συνεργεία".

Δείτε την αντίδραση του ανταποκριτή του ΒΒC στο Κίεβο, τη στιγμή της πυραυλικής επίθεσης.

Νεαρή γυναίκα τραβάει βίντεο την ώρα της πυραυλικής επίθεσης. Τη στιγμή που μεταδίδει «ζωντανά» φαίνεται και ακούγεται πίσω της μεγάλη έκρηξη, από την οποία φαίνεται ευτυχώς να βγαίνει αλώβητη.

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να μας εξαφανίσει από προσώπου γης

Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιχειρεί να εξαφανίσει "από προσώπου γης" τη χώρα του.

"Προσπαθούν να μας εξοντώσουν και να μας εξαφανίσουν από προσώπου γης ... να εξοντώσουν τους πολίτες που κοιμούνται στα σπίτια τους στην (πόλη της) Ζαπορίζια. Να σκοτώσουν ανθρώπους που πηγαίνουν στην δουλειά τους στο Ντνίπρο και στο Κίεβο", έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

"Οι σειρήνες αεροπορικού βομβαρδισμού δεν σταματάνε να ηχούν σε όλη την Ουκρανία. Πύραυλοι μας χτυπάνε. Δυστυχώς υπάρχουν νεκροί και τραυματίες".

Κουλέμπα: «Ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους»

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε πως τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα, που σημειώθηκαν σήμερα σε όλη την Ουκρανία, δείχνουν ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους», ενώ το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας υποσχέθηκε εκδίκηση.

«Πολλαπλά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Η μοναδική τακτική του Πουτιν είναι ο τρόμος σε ειρηνικές ουκρανικές πόλεις, αλλά δεν θα λυγίσει την Ουκρανία. Αυτή είναι επίσης η απάντησή του σε όλους αυτούς που θέλουν να τον κατευνάσουν και θέλουν να μιλήσουν μαζί του για ειρήνη: ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως θα επιδιώξει να εκδικηθεί για τα σημερινά ρωσικά πλήγματα.

«Υπάρχουν θυσίες ανθρώπων και καταστροφή», ανέφερε το υπουργείο στη σελίδα του στο Facebook. «Ο εχθρός θα τιμωρηθεί για τον πόνο και το θάνατο που έφερε στη γη μας! Θα πάρουμε εκδίκηση».