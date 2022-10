Ουκρανία: «Σοβαρές καταστροφές» από ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στα κεντρικά της χώρας

«Στην περιοχή εφαρμόζεται ένας τρόπος συνολικής εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μπορούν να λειτουργούν νοσοκομεία, μεταφορές και άλλες σημαντικές κοινωνικές υποδομές», πρόσθεσε, ζητώντας από τους κατοίκους να «κάνουν εξοικονόμηση ρεύματος».

Άλλες περιοχές επλήγησαν σήμερα από ρωσικούς βομβαρδισμούς με στόχο ενεργειακές υποδομές.

#BREAKING Russia says it continued to launch long-range air strikes on Ukraine's energy and military infrastructure, while Kyiv says it has shot down 17 Russian missiles (footage from Pavlograd)#UkraineRussianWarpic.twitter.com/vRFvCK7fH4