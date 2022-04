Ουκρανία: Σοκ από τον βομβαρδισμό στο Κραματόρσκ με δεκάδες νεκρούς - Η Ρωσία αρνείται την ευθύνη - Βίντεο [σκληρές εικόνες]

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 87 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Πάβλο Κιριλένκο, σύμφωνα με το Reuters, αναθεωρώντας ανοδικά την προηγούμενη εκτίμηση για 30 νεκρούς.

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή τις τελευταίες ημέρες με τρένο από τον σταθμό του Κραματόρσκ, στο Ντονμπάς, υπό τον φόβο μεγάλης ρωσικής επίθεσης.

?? 30+ people were killed, 100+ injured in a rocket attack on Kramatorsk train station, where thousands of residents were waiting on evacuation from the Donetsk region to safer areas. Russia has once again deliberately targeted passenger infrastructure and civilians. #StopRussiapic.twitter.com/395W4Ky4Qs