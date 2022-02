Ουκρανία: Στους 10 οι νεκροί ομογενείς - Βίντεο από τους βομβαρδισμούς - Σκληρές εικόνες

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, δύο Ελληνες ομογενείς έχασαν τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς στο χωριό Σαρτανά και οι άλλοι τέσσερις νεκροί ομογενείς δέχθηκαν πυρά στο χωριό Μπουγάς, βόρεια της Μαριούπολης, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, εκεί που μαίνονται οι σκληρές μάχες.

Από τους βομβαρδισμούς και τα πυρά στη Μαριούπολη, δυο ακόμα Έλληνες ομογενείς είχαν πέσει νεκροί και άλλοι έξι είχαν τραυματιστεί, ανάμεσά τους και ένα παιδί, στο χωριό Σαρτανά.

Στο μεταξύ, οι ρωσικές μονάδες στην Ουκρανία έλαβαν νωρίτερα εντολή να συνεχίσουν την επίθεσή τους από όλες τις κατευθύνσεις έπειτα από μια παύση την Παρασκευή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, το οποίο επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Επαναλαμβάνοντας παρόμοια σχόλια του Κρεμλίνου, το υπουργείο Άμυνας δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η παύση της Παρασκευής έγινε ενόψει συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, αλλά η επίθεση συνεχίζεται αφού -σύμφωνα με τη Ρωσία- η Ουκρανία αρνήθηκε να διαπραγματευτεί.

Δείτε βίντεο από τις αιματηρές επιθέσεις:

The Russian occupiers are shelling the villages where the Greeks of the Azov region live. Today an air strike was carried out by Russian troops in the village of Sartana near Mariupol. According to preliminary data, three were killed and three were injured. @PresidencyGRpic.twitter.com/LTgHPC3v3N