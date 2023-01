Ουκρανία: Στους 20 οι νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε κτίριο στο Ντνίπρο - Αναζητούνται επιζώντες - Βίντεο

Ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, κυβερνήτης στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολικοκεντρική Ουκρανία, σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram στις 7:25 π.μ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ανέφερε ότι 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 40 νοσηλεύονται.

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων αναζητούσαν επιζώντες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Διασώστες δήλωσαν νωρίτερα ότι άκουσαν ανθρώπους να φωνάζουν για βοήθεια κάτω από τα χαλάσματα.

«Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται. Η τύχη 40 και πλέον ανθρώπων παραμένει άγνωστη», ανέφερε ο Ρεζνιτσένκο, προσθέτοντας ότι στην επίθεση 72 διαμερίσματα καταστράφηκαν και πάνω από 230 υπέστησαν ζημιές.

#Russia has launched a new barrage of missiles at targets across #Ukraine, killing at least 14 people in the eastern-central city of #Dnipro#UkraineWar#russiaisateroriststate#RussianWarCrimes#RussiaIsANaziStatepic.twitter.com/k9EKreKhXm