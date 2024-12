Ουκρανία: Στους επτά έφθασαν οι νεκροί από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στη Ζαπορίζια

«Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε επτά», δήλωσε ο Ιβάν Φεντόροφ, κυβερνήτης της περιοχής Ζαπορίζια, σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram, αφού ανέφερε ότι η ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σ’ ένα κτίριο.

19 days to Christmas. Today is St. Nicholas Day, a holiday of hope and joy for children, but russia attacked #Zaporizhzhia, killing at least 7 people. Children suffered shrapnel wounds and head injuries. This shows russia’s true intentions. And this terror must not be tolerated. pic.twitter.com/CaXM2a3Esg