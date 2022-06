Ουκρανία: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων του ρωσικού πυραυλικού πλήγματος σε εμπορικό κέντρο: «Ήταν μια κόλαση» - Εικόνες από drone

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο εμπορικό κέντρο όταν αυτό επλήγη από δύο ρωσικούς πυραύλους, όπως είπε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Λουνίν, τον κυβερνήτη της Πολτάβα, της περιφέρειας αυτής νοτιοανατολικά του Κιέβου όπου βρίσκεται το Κρεμεντσούκ, 25 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, ενώ 36 αγνοούνται.

Αυτή η πόλη που βρίσκεται στο κέντρο της Ουκρανίας είχε περίπου 220.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο και μέχρι τώρα είχε γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς.

Μια επιζήσασα της επίθεσης που νοσηλεύεται στο δημόσιο νοσοκομείο του Κρεμεντσούκ, η 43χρονη Λουντμίλα Μιχάιλιτς, λέει ότι έκανε τις αγορές της με τον σύζυγό της όταν από την έκρηξη τινάχθηκε στον αέρα.

"Επεσα κάτω με το κεφάλι και θραύσματα με χτύπησαν στο σώμα. Το κτίριο κατέρρεε", λέει.

"Ήταν μια κόλαση", προσθέτει ο 45χρονος σύζυγός της Μικόλα με ίχνη αίματος στον επίδεσμο που είναι τυλιγμένος στο κεφάλι του.

Μετά την έκρηξη που σημειώθηκε από το πυραυλικό πλήγμα εκδηλώθηκε φωτιά σε έκταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία κατασβέστηκε χθες το απόγευμα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

"Το σημερινό ρωσικό πλήγμα σε ένα εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ είναι μια από τις πιο αναίσχυντες τρομοκρατικές ενέργειες στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μια ήσυχη πόλη, ένα συνηθισμένο εμπορικό κέντρο, μέσα στο οποίο υπήρχαν γυναίκες, παιδιά, απλοί άνθρωποι", δήλωσε χθες ο Ζελένσκι σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

The number of deaths from a missile attack on a shopping center in Kremenchug has grown to 16, - the head of the DSNS, Serhiy Kruk. 59 victims were also recorded, 25 of them were hospitalized.

UPD! According to the head of the Poltava OVA, Lunin, 18 people have already died. pic.twitter.com/EV0seGkN6a