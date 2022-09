Ουκρανία: Σύμβουλος του Ζελένσκι προειδοποιεί τους κατοίκους της Κριμαίας να ετοιμαστούν για βομβαρδισμούς

Η ουκρανική κυβέρνηση διαμηνύει εδώ και εβδομάδες στους κατοίκους των νότιων περιφερειών που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο να είναι έτοιμοι για εκκένωση πριν από την έναρξη της μεγάλης αντεπίθεσης. Ωστόσο, η σημερινή προειδοποίηση είναι αξιοσημείωτη επειδή απευθύνεται στους κατοίκους της Κριμαίας - την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014 - και όχι περιοχών που κατελήφθησαν στη διάρκεια της φετινής εισβολής.

Η χερσόνησος της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός εμβέλειας των ουκρανικών οπλικών συστημάτων. Αλλά αρκετές από τις πρόσφατες εκρήξεις σε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Κριμαίας έχουν εγείρει αμφιβολίες επ’ αυτού. Το Κίεβο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τα συγκεκριμένα περιστατικά και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή ουκρανικών στρατευμάτων.

«Ζητάμε από τους κατοίκους των κατεχόμενων εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας, να ακολουθήσουν τις συστάσεις (Ουκρανών) αξιωματούχων στη διάρκεια των μέτρων για την ανακατάληψη» περιοχών, δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας.

«Ειδικότερα, να ετοιμάσουν καταφύγια για βομβαρδισμούς, να εφοδιαστούν με επαρκείς ποσότητες νερού και να φορτίσουν powerbanks», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα εδάφη θα επιστρέψουν στον έλεγχο της Ουκρανίας.

We ask residents of occupied territories, including the Crimean peninsula, to follow the officials’ recommendations during de-occupation measures. In particular, to prepare a bomb shelter, stock up on a sufficient amount of water and charge the powerbanks. Everything will be ????.