Ουκρανία: Συμπλοκές στη Λαύρα των Σπηλαίων μετά τη λήξη της προθεσμίας στους μοναχούς να το εγκαταλείψουν - Βίντεο

Η ουκρανική κυβέρνηση απoφάσισε να εκδιώξει τη μη αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας (UOC) από το μοναστήρι Λαύρα των Σπηλαίων, εξαιτίας παραβιάσεων των συμβατικών υποχρεώσεών της. Η σύμβαση του ουκρανικού δημοσίου με το τμήμα αυτό της ορθόδοξης εκκλησίας που εξακολουθεί να υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας, η οποία είχε συναφθεί το 2013, τερματίστηκε χθες 29η Μαρτίου, σύμφωνα με επιστολή του κρατικού φορέα διαχείρισης του χώρου, όπου λειτουργεί επίσης μουσείο από τα χρόνια του 1920.

??Members of the commission of the reserve came to the Kiev-Pechersk Lavra. Believers of the UOC block their work. They have encircled the members of the commission and do not allow them to enter the buildings they want to inspect. #Kyiv #Ukraine? #UkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/IwQFmk0JPj

Η απόφαση αυτή ακολούθησε διάταγμα που είχε εκδώσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Δεκέμβριο του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι έχει καταγγείλει επανειλημμένα ότι η UOC είναι γεμάτη «κατάσκοπους».

HOLY DEFIANCE: Clergy refuse to leave the Kiev-Pechersk Lavra until the end of trial as it is made official that the Lavra will challenge Kiev's termination of their lease in court.

Defiance is reinforced by worshippers flocking to the chapel and praying outside.

IntelRepublic pic.twitter.com/HXLuh6zjOm