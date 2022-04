Ουκρανία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος - Ένας νεκρός και δυο τραυματίες

Οι περιφερειακές αρχές της Ζαπορίζια ανακοίνωσαν ότι σύμφωνα με τις πρώτες, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το αεροπλάνο χτύπησε πάνω σε έναν στύλο ηλεκτροδότησης και ο κινητήρας του άρπαξε φωτιά.

!? A #Ukrainian military transport aircraft An-26 crashed in #Volnyanskiy district in #Zaporizhzhya region.

The plane was performing a "technical flight".

There were casualties as a result of the crash, the regional military administration said. pic.twitter.com/vqbapbBwrq