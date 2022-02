Ουκρανία: Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος κοντά στο Κίεβο, 5 νεκροί - Σφοδρές συγκρούσεις σε εξέλιξη σε πολλά σημεία

Η Ουκρανία πολεμάει σήμερα κατά ρωσικών δυνάμεων πρακτικά κατά μήκος σχεδόν όλων των συνόρων της με τη Ρωσία και υπάρχουν σφοδρές συγκρούσεις στις περιοχές Σούμι, Χάρκοβου, Χερσώνας και Οδησσού και σε στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο, δήλωσε σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος είπε πως υπάρχει φόβος ότι οι ρωσικές δυνάμεις μπορούν να εισβάλουν στη χώρα από αέρος και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να διεισδύσουν στην περιοχή του Κιέβου.

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί συνοριοφύλακες είχαν εγκαταλείψει όλες τις εγκαταστάσεις στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

?????????A military plane of the Armed Forces of #Ukraine (14 people were on board) crashed in the Obukhov district, followed by a fire, resulting in the death of 5 people - State Emergency Service pic.twitter.com/HStduyI6qb