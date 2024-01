Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Μια ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Κροπιβνίτσκι στην κεντρική Ουκρανία προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό επτά άλλων, ζημιές σε δύο ενεργειακές εγκαταστάσεις και διακοπές στην ηλεκτροδότηση κατοικιών και του σιδηροδρόμου, ανέφεραν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Επλήγη μια εγκατάσταση επισκευών και παραγωγής, ανακοίνωσε ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου Ukrenergo με ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Οι ζημιές δεν προκάλεσαν οποιεσδήποτε διακοπές στο κεντρικό δίκτυο» προστίθεται στην ανακοίνωση της Ukrenergo.

Δεν κατέστη άμεσα σαφές, τι είδους ήταν η άλλη εγκατάσταση που επλήγη από την επίθεση, αλλά ήταν συνδεδεμένη με άλλον ενεργειακό διαχειριστή.

Το υπουργείο Ενέργειας, σε ξεχωριστή ανακοίνωση του, ανέφερε ότι τα συνεργεία αποκατάστασης των βλαβών εργάζονται για να αποκαταστήσουν τις παροχές ρεύματος για τους καταναλωτές και τον σιδηρόδρομο, οι οποίες διακόπηκαν μετά την επίθεση.

Η Ρωσία πιθανώς χρησιμοποίησε έναν πύραυλο Χ-59, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Άντριι Ραϊκόβιτς κατά την διάρκεια ενημέρωσης.

One person's been killed and 8 injured in #Kropyvnytskyi after an attack on the city.

Four rockets hit what are described as "industrial facilities" near the centre.

Falling debris also damaged several buildings and a car.#StopRussia#RussiaIsATerroristStatepic.twitter.com/pH3gzhTyZv