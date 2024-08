Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 28 τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

«Οι κατακτητές σκότωσαν ένα παιδί ακριβώς στην παιδική χαρά», δήλωσε ο Ίχορ Τερέχοφ στο Telegram.

Τρεις άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια 12όροφη πολυκατοικία στην οποία προκλήθηκε πυρκαγιά ως αποτέλεσμα της επίθεσης, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ένα βίντεο από το σημείο, που ανέβασε ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Άντριι Γερμάκ, δείχνει τεράστιες φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από τους επάνω ορόφους του κτιρίου.

«Οι Ρώσοι χτύπησαν ξανά αμάχους», δήλωσε ο Γερμάκ μέσω ανάρτησής του στο Telegram.

Το Χάρκοβο , η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, και η γύρω περιοχή έχουν γίνει στόχος εδώ και καιρό των ρωσικών επιθέσεων, στις οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως εξαιρετικά καταστροφικές κατευθυνόμενες βόμβες.

The Russian strike on Kharkiv directly on people, on ordinary house. All services are currently engaged in the rescue operation. I thank everyone who is helping to save lives at this moment.

