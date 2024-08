Ουκρανία: Το Κίεβο ανακοίνωσε πως έπληξε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στην περιφέρεια του Λίπετσκ - BINTEO

«Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά και σημειώθηκαν πολλαπλές εκρήξεις», ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το αεροδρόμιο αποτελούσε τη βάση ρωσικών πολεμικών αεροπλάνων Su-34, Su-35 και MiG-31.

Πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας είπε στο Ρόιτερς ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη την ώρα που δεκάδες αεροπλάνα και ελικόπτερα βρίσκονταν στο αεροδρόμιο, όπου υπήρχε επίσης μία αποθήκη με 700 τηλεκατευθυνόμενες βόμβες.

Ο ρώσος κυβερνήτης της περιφέρειας του Λίπετσκ, ο Ιγκόρ Αραταμόνοφ, δήλωσε πως «μαζική επίθεση» από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε εκρήξεις, διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων.

Massive Drone Attack on Russia

The Russian Defense Ministry reported that 75 drones were shot down overnight over the regions of Belgorod, Lipetsk, Bryansk, Voronezh and Oryol, as well as over occupied Crimea.

In Lipetsk, a military airport was shelled. Immediate evacuations… pic.twitter.com/itTtMN2IJ2