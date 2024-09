Ουκρανία: Το Κίεβο απαγορεύει στους στρατιωτικούς και αξιωματούχους να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Telegram

Οι στρατιωτικοί «το χρησιμοποιούν συχνά για να συζητούν εμπιστευτικά θέματα εργασίας», δήλωσε στο AFP ανώτερος αξιωματούχος της ουκρανικής ασφάλειας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Είναι μια μεγάλη πηγή διαρροής πληροφοριών επειδή το Telegram παραβιάζεται πολύ εύκολα» από τους Ρώσους, εξήγησε.

Στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας, το οποίο έλαβε την απόφαση, συμμετείχαν εκπρόσωποι των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας

Ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Κιρίλο Μπουντάνοφ, δήλωσε ότι υπάρχουν «τεκμηριωμένες πληροφορίες» που δείχνουν ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών «έχουν πρόσβαση στην προσωπική αλληλογραφία των χρηστών του Telegram, ακόμη και σε διαγραμμένα μηνύματα, καθώς και στα προσωπικά τους δεδομένα».

Εκπρόσωποι των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας μας διαβεβαίωσαν ότι το Telegram χρησιμοποιείται από τη Μόσχα «για κυβερνοεπιθέσεις, για διάδοση του fishing και κακόβουλων λογισμικών, για τον γεωγραφικό εντοπισμό των χρηστών, τη διόρθωση των πυραυλικών πληγμάτων και λοιπά», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας.

Ωστόσο, η απαγόρευση ισχύει μόνο για τις συσκευές που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικοί και οι αξιωματούχοι και όχι για τις ιδιωτικές τους συσκευές.

?? Ukraine's National Coordination Center for Cybersecurity on Sept. 20 restricted the use of the Telegram messenger app for government agencies, military, and critical infrastructure facilities.https://t.co/M5wWqMC52w