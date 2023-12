Ουκρανία: Τοπικός αξιωματούχος έριξε χειροβομβίδες μέσα στο δημοτικό συμβούλιο - ΒΙΝΤΕΟ

Στα πλάνα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι δυνάμεις επιβολής του νόμου διακρίνεται ένας άνδρας να μπαίνει σε μια μικρή αίθουσα, όπου κάθονται ήδη πολλοί άνθρωποι.

Έπειτα από μια σύντομη συνομιλία, σε τεταμένο κλίμα όπως φαίνεται στα πλάνα, ο αξιωματούχος βγάζει από τις τσέπες του και πετά στο πάτωμα αντικείμενα που μοιάζουν με χειροβομβίδες. Ακολουθεί σειρά εκρήξεων, καπνός υψώνεται και ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν πανικόβλητοι, προτού το βίντεο διακοπεί.

Πρόκειται για έναν «τοπικό αξιωματούχο» που «ρίχνει χειροβομβίδες» κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στο Κερέτσκι, ενός χωριού αυτής της ορεινής περιφέρειας, εξήγησε η ουκρανική αστυνομία.

A deputy detonated grenades in Transcarpathia

It happened during a session in the building of the Keretsk village council of the Mukachevo district.

The National Police reports that 26 people were injured as a result of a grenade explosion in Zakarpattia, six of them are in pic.twitter.com/wc9nR1GiCe