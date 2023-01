Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στο Ντνίπρο - Bίντεο

Άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια αναφέρει το Κίεβο.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, τραυματίστηκαν από ρωσική επιδρομή σήμερα σε μια πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο Κίριλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου δήλωσε ότι 15 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής από τα ερείπια. Ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία που δείχνει μια εννιαόροφη πολυκατοικία, μέρος της οποίας έχει καταρρεύσει.

Absolutely sickening Russian terrorism against the Ukrainian city Dnipro. We can stop this! Give Ukraine the tools it needs to win. Stop with senseless hesitation! pic.twitter.com/xO78TyFeHS — Paul Massaro (@apmassaro3) January 14, 2023

«Αυτοί (οι Ρώσοι) είναι απλά απάνθρωποι. Τουλάχιστον ένα κλιμακοστάσιο έχει καταστραφεί. Κάτω από τα ερείπια υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονταν στα σπίτισ τους», είπε ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου.

This could be Washington. It could be Berlin. It could be London. But it's Dnipro because Ukraine is defending all of us. They deserve better than to be left to Russian terrorists pic.twitter.com/x9sIaV0fTf — Paul Massaro (@apmassaro3) January 14, 2023