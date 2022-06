Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 άμαχοι σκοτώθηκαν από ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο

According to the police of the Kharkiv region, 11 more people were injured. pic.twitter.com/lxcIzbTpXZ

As a result of today's shelling of #Kharkiv , five civilians were killed

«Δεκαπέντε άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι δεκαέξι είναι τραυματισμένοι. Αυτές είναι οι τρομακτικές συνέπειες των ρωσικών βομβαρδισμών το μεσημέρι στην περιοχή του Χαρκόβου», έγραψε ο Σινεγκούμποφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Όπως εξήγησε, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη του Χαρκόβου και τα περίχωρά της, άλλοι έξι στο Τσούχουιφ (νοτιοανατολικά) και τρεις στο Ζολότσιφ (βορειοδυτικά).

Ύστερα από αρκετές εβδομάδες, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή.

As a result of the shelling of #Chuhuïv, #Kharkiv region, six civilians were killed and three others were injured

Totally 15 people have died in the shelling of #Kharkiv and the region today.

