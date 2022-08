Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 50 τραυματίες από ρωσική επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό

«Μόλις έλαβα μια πληροφορία για ένα ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ (…) σε βαγόνια στον σταθμό του Τσάπλινο. Τέσσερις βαγόνια φλέγονται», είπε ο Ζελένσκι. Το Τσάπλινο απέχει 145 χιλιόμετρα δυτικά του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, «οι διασώστες βρίσκονται επί τόπου, όμως ο απολογισμός των θυμάτων μπορεί να είναι βαρύτερος. Αυτή είναι η ζωή μας καθημερινά».

Το πλήγμα αυτό σημειώνεται την ώρα που η Ουκρανία γιορτάζει την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ο πόλεμος με τη Ρωσία μπήκε σήμερα στον έβδομο μήνα του.

Νωρίτερα σήμερα ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα αγωνιστεί «μέχρι τέλους».

Οι μάχες επικεντρώνονται πλέον στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία, όπου καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να επιτυγχάνει κάποια κέρδη. Η Ρωσία ωστόσο πλήττει τακτικά άλλες ουκρανικές πόλεις, με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, σύμφωνα πάντα με το Κίεβο.

