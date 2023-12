Ουκρανία: Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το τελευταίο κύμα ρωσικών επιθέσεων

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως η μεγάλης έκτασης αεροπορική επίθεση τις τελευταίες ημέρες του χρόνου δείχνει πως δεν θα πρέπει να υπάρξει "συζήτηση για ανακωχή" με το Κρεμλίνο σε μια εποχή όπου υπάρχει αβεβαιότητα για το μέλλον της κρίσιμης δυτικής υποστήριξης για το Κίεβο.

"Σήμερα, εκατομμύρια Ουκρανοί ξύπνησαν με τον ισχυρό ήχο εκρήξεων. Μακάρι αυτοί οι ήχοι των εκρήξεων στην Ουκρανία να μπορούσαν να ακουστούν σε όλον τον κόσμο", σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, απευθύνοντας έκκληση στους συμμάχους του Κιέβου να συνεχίσουν να παρέχουν μακροπρόθεσμη στρατιωτική βοήθεια στη χώρα του.

