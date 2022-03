Ουκρανία: Τουλάχιστον 21 νεκροί από ρωσικά πυρά κοντά στο Χάρκοβο - Βίντεο

??Photo from Merefa, where a school and a cultural center were destroyed as a result of shelling tonight. #Ukraine #Russia #TPYXA pic.twitter.com/xfqqBWi6s0

«Ρώσοι στρατιώτες έριξαν πυρά στην πόλη Μερέφα στην περιοχή Χάρκοβο γύρω στις 03:30 - τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας - τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ένα σχολείο και ένα πολιτιστικό κέντρο καταστράφηκαν. 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση», ανακοίνωσε η εισαγγελία της περιοχής του Χάρκοβο.

21 people were killed today in Merefa, Kharkiv Oblast as a result of Russia's artillery fire at about 3:30 am.

Also, 25 people were injured, 10 of them are in serious condition. A school and a city house of culture are destroyed,–Kharkiv Oblast Prosecutor