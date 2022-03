Ουκρανία: Τουλάχιστον 300 νεκροί στα ερείπια του βομβαρδισμένου θεάτρου στη Μαριούπολη

«Από αυτόπτες μάρτυρες, προκύπτουν πληροφορίες ότι περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης μετά από πλήγματα ρωσικού αεροσκάφους», έγραψε το δημαρχείο της Μαριούπολης στο Telegram.

Authorities in #Mariupol report that the bombing of the Drama Theater by a #Russian plane killed about 300 people. pic.twitter.com/5k2myuVFa4

Νωρίτερα, καταγράφηκαν τέσσερις νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό κλινικής στο Χάρκοβο, σύμφωνα με την Αστυνομία. «Ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού το πρωί πολιτικής υποδομής από πολλαπλούς εκτοξευτήρες ρουκετών, 7 άμαχοι τραυματίστηκαν, 4 από τους οποίους υπέκυψαν στα τραύματά τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

??300 people have died as a result of Russia targeting and bombing a #Mariupol Drama Theater, which was a shelter for civilians, reports the Mariupol City Council referring to witness accounts.#SaveMariupol#StopRussiapic.twitter.com/Wq2Y7kp7eW