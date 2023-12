Ουκρανία: Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας

Στην πρωτεύουσα Κίεβο τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν αφότου επλήγησαν μια αποθήκη, πολυκατοικίες και άλλα ακατοίκητα κτίρια, σύμφωνα με αξιωματούχους.

A video captured by one of our volunteers this morning shows the stark contrast of driving to work in #Kyiv while Christmas music plays against a backdrop of smoke-filled air—a chilling reminder that this is the second holiday season where Ukrainians endure Russian shelling pic.twitter.com/J1SruVJPUq