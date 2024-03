Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμούς

Στο χωριό Ολγκούιφκα, στην όχθη του ποταμού Δνείπερου, που βρίσκεται υπό ουκρανική κατοχή, μια 58χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε έναν «βομβαρδισμό του πυροβολικού», στον οποίο τραυματίστηκε επίσης ένας 49χρονος άνδρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Στη συνοικία Κοράμπελνι της πόλης της Χερσώνας, ένα αγόρι 7 ετών τραυματίστηκε από τη «ρίψη ενός πυραύλου», κοντά σε μία κατοικία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

