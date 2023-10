Ουκρανία: Τουλάχιστον 49 νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε χωριό του Χαρκόβου

Σύμφωνα με τον υπουργό Ιχόρ Κλιμένκο, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι το χωριό Χρόζα χτυπήθηκε από έναν ρωσικό πύραυλο Iskander.

Στοχοθετήθηκαν ένα κατάστημα και ένα καφενείο, όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί από τους συνολικά 330 κατοίκους του χωριού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Χαρκόβου Ολέχ Σινεχούμποφ.

Ο Κλιμένκο είπε στην ουκρανική τηλεόραση ότι οι κάτοικοι τελούσαν μνημόσυνο για έναν συγχωριανό τους. «Υπήρχαν άνθρωποι από κάθε οικογένεια, από κάθε νοικοκυριό, σε αυτήν την τελετή. Πρόκειται για μια φρικτή τραγωδία», τόνισε.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα 6χρονο αγόρι.

50 casualties. According to preliminary information, a missile "Iskander" hit the cafe. #UkraineRussiaWar?? #RussiaIsANaziState #Groza #Kharkiv pic.twitter.com/oS5GVPSo9u

Άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο έπειτα από αυτήν την επίθεση, την πιο πολύνεκρη σε κατοικημένη περιοχή εδώ και πολλές εβδομάδες.

Ο Κλιμένκο είπε ότι το πλήγμα ήταν σαφώς στοχευμένο και ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας ξεκίνησαν έρευνα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από την πλευρά της Μόσχας για τα γεγονότα στο Χρόζα. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοθετεί σκοπίμως αμάχους όμως πολλοί έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις εναντίον κατοικημένων περιοχών αλλά και σε ενεργειακές, αμυντικές, λιμενικές και άλλες εγκαταστάσεις.

Today we lost 49 lives, including a 6-year-old boy. A grocery store was struck by #Russian military forces in the #Kupiansk district, #Kharkiv region.

Our condolences go out to the affected families. #RussiaIsATerroristStatepic.twitter.com/AnV5vg44FP