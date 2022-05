Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 άμαχοι νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο

«Οι κατακτητές βομβαρδίζουν ξανά το περιφερειακό κέντρο», έγραψε ο κυβερνήτης της περιοχής του Χαρκόβου, Όλεγκ Σινεγκούμποφ στο Telegram, προτρέποντας τους κατοίκους να πάνε σε καταφύγια.

Δεν είπε αμέσως ποια κτίρια ή ποιο τμήμα της πόλης χτυπήθηκαν. Όμως, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, μια κατοικημένη περιοχή στην περιοχή Παβλοβέ Πολέ, κεντροβόρεια της πόλης, επηρεάστηκε.

Από τα μέσα Μαΐου η κατάσταση στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, παραμένει σχετικά ήρεμη, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν εδάφη στα περίχωρα της πόλης και απώθησαν τα ρωσικά στρατεύματα.

Το μετρό της πόλης επαναλειτούργησε την Τρίτη και οι αρχές ζήτησαν από εκατοντάδες ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν το μετρό ως καταφύγιο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς να φύγουν από τα βαγόνια.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι εξακολουθούν να φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους και ένας ανταποκριτής του Reuters στο Χάρκοβο ανέφερε σήμερα ότι άκουσε εκρήξεις καθώς οι ρωσικές δυνάμεις οχυρώνονταν και διατηρούσαν τον έλεγχο των θέσεών τους σε χωριά βόρεια της πόλης.

«Οι μάχες έχουν φτάσει στη μέγιστη έντασή τους και μπροστά μας βρίσκεται ένα μακρύ και εξαιρετικά δύσκολο στάδιο», είπε η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Γκάνα Μαλιάρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λουχάνσκ, μιας από τις δύο περιοχές που αποτελούν το Ντονμπάς όπου μαίνονται οι μάχες, προειδοποίησε επίσης για ένταση των μαχών.

«Το έργο είναι εξαιρετικά δύσκολο στην περιοχή του Λουχάνσκ γιατί είμαστε σε τρεις μήνες διαρκών επιθέσεων, συνεχών βομβαρδισμών και τώρα όλες οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί εδώ και πρέπει να περιορίσουμε αυτήν την ορδή», είπε σε βίντεο στο Telegram σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλές ουκρανικές στρατιωτικές υποδομές έχουν καταστραφεί και «σιγά σιγά τα παιδιά μας υποχωρούν σε πιο οχυρωμένες θέσεις».

«Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά μας (σ.σ. Ουκρανούς στρατιώτες). Εξαιρετικά δύσκολο. Αλλά κρατούν», πρόσθεσε.

Αφού απέτυχαν να καταλάβουν το Κίεβο, οι ρωσικές δυνάμεις εστίασαν από τον Απρίλιο στην ανατολική Ουκρανία, που ήταν ήδη εν μέρει υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών από το 2014.

Ερωτηθείσα για την κατάσταση στο Κίεβο, η Μαλιάρ θεώρησε επίσης ότι η απειλή εξακολουθεί να αιωρείται. «Επειδή η καταστροφή του Κιέβου και η ανατροπή της ουκρανικής κυβέρνησης είναι ο ταχύτερος τρόπος για να κατακτήσουν την Ουκρανία. Πρέπει λοιπόν να ζήσουμε με την ιδέα ότι αυτή η απειλή θα είναι πάντα μαζί μας», είπε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τόνισε επίσης σήμερα, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ότι «δεν μπορεί να δώσει εγγυήσεις ασφαλείας» στους κατοίκους της πρωτεύουσας που είχαν εγκαταλείψει την πόλη και αποφάσισαν να επανεγκατασταθούν εκεί.

Επίσης, ένας ανώτερος Ουκρανός στρατιωτικός αξιωματικός παραδέχτηκε ότι η Ρωσία έχει επί του παρόντος το πάνω χέρι στις μάχες στο Λουχάνσκ.

«Η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε», δήλωσε ο στρατηγός Ολεκσέι Γκρόμοφ.

Ο Γκρόμοφ είπε επίσης ότι η Ουκρανία παρατηρεί τη Ρωσία να μεταφέρει πυραυλικά συστήματα Iskander στη δυτική περιοχή Μπρεστ της Λευκορωσίας, κάτι που όπως είπε ο Γκρόμοφ αυξάνει την πιθανότητα νέων πυραυλικών επιδρομών στη δυτική Ουκρανία.

«Καταργήθηκαν» οι σχολικές διακοπές στη Μαριούπολη, για να προετοιμαστούν οι μαθητές για το ρωσικό σχολικό πρόγραμμα

Οι ρωσικές αρχές που ελέγχουν τη Μαριούπολη αποφάσισαν να καταργήσουν τις σχολικές διακοπές του καλοκαιριού προκειμένου να προετοιμαστούν οι μαθητές της πόλης για το ρωσικό σχολικό πρόγραμμα, δήλωσε σήμερα ένας Ουκρανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Αντριουτσένκο, σύμβουλο του Ουκρανού δημάρχου της πόλης, οι τελευταίοι υπερασπιστές της οποίας παραδόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, «οι κατακτητές ανακοίνωσαν την παράταση του σχολικού έτους μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου».

«Όλο το καλοκαίρι τα παιδιά θα κάνουν μαθήματα ρωσικής γλώσσας, ρωσικής ιστορίας και μαθηματικών στα ρωσικά. Ο βασικός σκοπός είναι η αποουκρανοποίηση και η προετοιμασία (των μαθητών) για την επιστροφή τους στα θρανία με βάση το ρωσικό σχολικό πρόγραμμα», υποστήριξε.

Ο Αντριουτσένκο σημείωσε όμως ότι οι Ρώσοι «κατακτητές» δεν έχουν καταφέρει ακόμη να βρουν αρκετούς καθηγητές, «μόνο 53 εκπαιδευτικούς για 9 σχολεία». Δεν διευκρίνισε πόσοι μαθητές φοιτούν σε αυτά τα σχολικά ιδρύματα.

Drive through the center of #Mariupol, a ghost town. pic.twitter.com/CkeRNNDPXq