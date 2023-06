Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 22 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κραματόρσκ

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκεται στον τόπο της επίθεσης, αφηγήθηκε πως έξω από το εστιατόριο «Ria Pizza» είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, ενώ είχαν σπεύσει ασθενοφόρα, ο δήμαρχος της πόλης, αστυνομικοί και στρατιώτες.

At 7:32 p.m., russia launched a massive missile attack on #Kramatorsk (Donetsk region). They aimed at the area with loads of cafes, which had a large amount of people in them.#russiaisaterrorisstatepic.twitter.com/O8hz1deVmp