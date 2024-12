Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 19 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση που κατέστρεψε ιδιωτική κλινική στη Ζαπορίζια

Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα και έπληξε «μη στρατιωτικές υποδομές» στο κέντρο της πόλης, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φιόντοροφ στο Telegram.

Σε νεότερο απολογισμό που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα η αστυνομία, αναφέρεται ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα πεντάχρονο παιδί. Επισημαίνεται πως ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια της κλινικής.

While people on here tone-police, harass, and make fun of Ukrainians, Russia attacks clinics and residential areas in Zaporizhzhia. At this time, there are 3 dead and 11 injured.

If you don’t spend time on here sharing the truth of what’s happening, you enable terrorism. pic.twitter.com/652JYdY4ty