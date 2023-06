Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 42 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κραματόρσκ

Ο Γεβγκέν δειπνούσε μαζί με φίλους στο «Ria Pizza» όταν χτυπήθηκε το εστιατόριο. Εμφανώς σοκαρισμένος και καλυμμένος από σκόνη, λέει σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων πως «υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι… Είναι παιδιά κάτω από τα συντρίμμια».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιγκόρ Κλιμένο ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram πως ένας 15χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τα ερείπια του εστιατορίου και συμπλήρωσε ότι μεταξύ των τραυματιών είναι ένα βρέφος ηλικίας λίγων μηνών.

Έξω από το βομβαρδισμένο εστιατόριο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, διασώστες προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες και αναζητούν επιζώντες.

«Όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου, αντικρίζεις καταστροφή και τρόμο… Αυτός είναι ο 21ος αιώνας», μονολογεί μια 64χρονη συνταξιούχος.

Ο 32χρονος σεφ Ρουσλάν λέει πως στάθηκε «τυχερός» δείχνοντας προς τον ουρανό, υπογραμμίζοντας πως στο εστιατόριο υπήρχαν πολλοί πελάτες όταν εκδηλώθηκε η επίθεση.

At 7:32 p.m., russia launched a massive missile attack on #Kramatorsk (Donetsk region). They aimed at the area with loads of cafes, which had a large amount of people in them.#russiaisaterrorisstatepic.twitter.com/O8hz1deVmp