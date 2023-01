Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στη Χερσώνα

"Οι σημερινοί ρωσικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν τρεις νεκρούς (δύο άνδρες και μια γυναίκα) και έξι τραυματίες. Από τα εχθρικά πλήγματα, καταστράφηκαν πολιτικές υποδομές: το Περιφερειακό Νοσοκομείο της Χερσώνας, ένα σχολείο, ένας σταθμός λεωφορείων, ένα ταχυδρομείο, μια τράπεζα και κατοικίες", έγραψε η τοπική διοίκηση στην εφαρμογή Telegram.

Russian terrorist troops shelled the regional clinical hospital of Kherson. A nurse was injured, the Ministry of Health reports.... pic.twitter.com/3WYhNbBBzU