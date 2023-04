Ουκρανία: Τριάντα ένα παιδιά επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά την παράνομη μεταφορά τους στη Ρωσία

Μητέρες αγκάλιασαν γιους και κόρες καθώς διέσχιζαν τα σύνορα από τη Λευκορωσία στην Ουκρανία την Παρασκευή μετά μια δύσκολη αποστολή διάσωσης που περιελάμβανε ταξίδια σε τέσσερις χώρες.

Τριάντα ένα παιδιά επέστρεψαν στην Ουκρανία μετά την παράνομη μεταφορά τους στη Ρωσία από εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα, ανακοίνωσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΜΚΟ Save Ukraine. "Σήμερα υποδεχόμαστε άλλα 31 παιδιά που επιστρέφουν στα σπίτια τους, τα οποία είχαν μεταφερθεί παράνομα από Ρώσους από κατεχόμενα εδάφη", έγραψε ο Μίκολα Κουλέμπα, στέλεχος της μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Today, we welcome home 31 Ukrainian children who were abducted by Russians from occupied territories. This was the most challenging of all previous rescue missions due to Russia's large-scale information campaign ?? pic.twitter.com/4eGMB5it15