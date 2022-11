Ουκρανία: Χωρίς νερό και ηλεκτρικό η Χερσώνα μετά τα πλήγματα για τα οποία Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται

Ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Χερσώνας, η οποία τοποθετήθηκε από τη Μόσχα, διαβεβαίωσε μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση Rossiya-24 ότι "οι ηλεκτρολόγοι έχουν ήδη φύγει για να πραγματοποιήσουν εργασίες επισκευής και η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σήμερα".

Telegram channels publish video from #Kherson in the evening, in which the light was lost today after the explosion of power lines. pic.twitter.com/bZ8BjgeyNu