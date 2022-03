Ουκρανία: Χτυπήθηκε λεωφορείο με αμάχους - Πληροφορίες για τραυματισμένα παιδιά

?? Russian forces fired at evacuation buses with children from Mariupol. Four kids are hospitalized, one in critical condition, - head of Zaporizhia Regional Administration, Oleksandr Starukh reports.

«Τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» ανέφερε ο Αλεξάντρ Στάρουχ σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Ο κυβερνήτης επέρριψε την ευθύνη στις ρωσικές δυνάμεις

!?Evacuation buses with children from #Mariupol were shelled, there are children in serious condition

