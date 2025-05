Ουκρανικά drones επιτέθηκαν στο ελικόπτερο του Πούτιν πάνω από το Κουρσκ - Τι λέει Ρώσος στρατιωτικός - Real.gr

Αναστάτωση φέρεται να έχει προκαλέσει στη Ρωσία η αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν βρισκόταν στον αέρα, πετώντας με ελικόπτερο πάνω από την περιοχή του Κουρσκ, όταν σημειώθηκε σφοδρή επίθεση με ουκρανικά drones, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Astra.

Η επίθεση φαίνεται να σημειώθηκε μεταξύ 20-22 Μαΐου, όταν ο Ρώσος πρόεδρος βρισκόταν στην περιοχή.

Όπως είπε ο διοικητής της τοπικής αεράμυνας Γιούρι Ντάσκιν, «η ένταση της επίθεσης αυξήθηκε σημαντικά τη στιγμή που το ελικόπτερο του Ανωτάτου Διοικητή πετούσε πάνω από την περιοχή». Ο ίδιος υποστήριξε ότι «το ελικόπτερο του προέδρου βρισκόταν ουσιαστικά στο επίκεντρο της απωθηθείσας επίθεσης». Σημειώνεται πως δεν υπάρχει καμία αναφορά για τραυματισμό του Ρώσου προέδρου.

Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από το Κρεμλίνο, ωστόσο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών που αποτυπώνουν την ένταση στην περιοχή του Κουρσκ, μετά και την ανακατάληψη εδαφών από ρωσικές δυνάμεις. Ο ίδιος ο Πούτιν είχε επισκεφθεί πρόσφατα την περιοχή, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Τετάρτη.

⚡🇷🇺 BREAKING

Ukrainian Drones Target Putin’s Helicopter Over Kursk

Ukrainian drones reportedly tried to attack Putin’s helicopter mid-flight near Kursk. Russian air defenses responded quickly and blocked the strike. No damage was reported. pic.twitter.com/TWPmGWXYhC

— Inside the conflict (@Muhamma22474285) May 25, 2025