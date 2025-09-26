Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια Ρωσία - Real.gr

Η Ουκρανία συνέχισε τα συστηματικά πλήγματά της με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Ρωσίας στοχοθετώντας ένα διυλιστήριο στο νότο, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Οι ρωσικές αρχές στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ ανακοίνωσαν πως μικρή φωτιά ξέσπασε στο διυλιστήριο Αφίπσκι και ότι συντρίμμια ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν στην εγκατάσταση. Δεν υπάρχουν θύματα, ανέφεραν.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, το διυλιστήριο αυτό, το οποίο παράγει βενζίνη και ντίζελ, είχε δεχθεί επίθεση και στις 28 Αυγούστου.

Ειδικοί εκτιμούν πως η Ρωσία έχει χάσει περίπου το ένα τέταρτο της ικανότητάς της να επεξεργάζεται πετρέλαιο ως αποτέλεσμα των επανειλημμένων ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια, σταθμούς άντλησης και τερματικούς σταθμούς φόρτωσης. Αυτό έχει οδηγήσει σε ελλείψεις ντίζελ και βενζίνης σε μερικές περιφέρειες.

Οι ελλείψεις έχουν ήδη οδηγήσει σε αξιοσημείωτα υψηλότερες τιμές στα πρατήρια.

Η Ουκρανία στοχοθετεί αποθήκες καυσίμων και διυλιστήρια στο πλαίσιο της αμυντικής της προσπάθειας εναντίον της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

Η Ρωσία επέβαλε το Μάρτιο απαγόρευση στις εξαγωγές καυσίμων για να σταθεροποιηθεί η εγχώρια προσφορά, αν και οι περιορισμοί, οι οποίοι παρατάθηκαν χθες, Πέμπτη, έχουν επίσης κόστος στα έσοδα της κυβέρνησης, που είναι κρίσιμης σημασίας για τον πολεμική προσπάθειά της.